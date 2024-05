De Laurentiis, le parole su Casini e la lettera di Juve, Milan, Inter e Roma

Dopo lainviata da Juventus, Inter, Milan e Roma nella giornata di ieri, in cui le società hanno ribadito di non essere sulla stessa linea del presidente della Lega Lorenzo Casini sul piano delle riforme, sono arrivate le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Casini è il miglior presidente che la Lega abbia avuto negli ultimi 20 anni, cioè da quando sono nel mondo del calcio".De Laurentiis, a margine dell’inaugurazione della Race for The Cure, ha aggiunto: "È un giurista e sono fiducioso che questo puzzle di incomprensioni si possa ricomporre verso un’unica strada: l’autonomia totale del calcio di Serie A. Non bisogna mai dimenticarsi che è un’industria e in quanto tale deve essere autonoma e indipendente.