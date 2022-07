Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del trasferimento di Kalidou Koulibaly al Chelsea, svelando anche un curioso retroscena sul Barcellona.'Io ho lasciato andare via Koulibaly perché mi ha detto che ha pochi anni davanti a sé. Gli ho risposto che non poteva andare al Barcellona perché il Barcellona non ha i soldi, è in dissesto. Poi si è fatto avanti il Chelsea, a cui non abbiamo potuto dire di no'.