Aurelio, presidente del Napoli, ha parlato così della questione rinnovo legata al capitano Lorenzo: "Nella mia vita e al cinema, come nel calcio, non ho mai forzato la mano. Significa lasciare liberamente gli altri di decidere qual è la cosa migliore per il futuro. Se Insigne penserà che il suo corso professionale sarà a Napoli, noi lo accoglieremo a braccia aperte. Se vorrà andare via, ce ne faremo una ragione".