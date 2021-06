Come racconta Calciomercato.com, De Laurentiis ha fatto sapere all’entourage di Lorenzo Insigne che i 4,5 milioni di euro netti concordati nell’ultimo rinnovo del 2017 sono troppi. Dunque, il Napoli vuole rinnovare ma punterà a cifre al ribasso. Il giocatore chiaramente non è felice della situazione, vorrebbe restare ma vorrebbe anche vedere riconosciuto il suo valore, senza dover quindi rimetterci economicamente. Al termine dell’Europeo, dopo le vacanze, tornerà in città e avrà innanzitutto un colloquio con il nuovo allenatore Spalletti, che gli parlerà del nuovo progetto. E la Juve potrebbe inserirsi, specie se si dovesse liberare a zero..