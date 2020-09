Napoli-Juventus, che tensione! Come racconta il Corriere dello Sport, infatti, il presidente Aurelio de Laurentiis ha tuonato in queste ore contro la dirigenza della Juve: il club bianconero è stato già attaccato quando il presidente qualche giorno fa ha fatto riferimento ad "avvoltoi pronti a colpire", ma ora ha causato la sfuriata definitiva perché Milik ha un accordo contrattuale con la Juve da mesi, Paratici però non chiude. Non porta la proposta giusta, tiene bloccato Milik senza prenderlo o liberarlo. Una situazione che non piace agli azzurri, tutt'altro. Per questo, secondo il Corriere, de Laurentiis ha convocato l'agente di Milik e dato un ordine diretto alla Juve: "Fate l'offerta oppure dovete rinunciare al giocatore".