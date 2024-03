Ieri Aurelioha pubblicamente dichiarato che la Juventus essendo esclusa dalle coppe europee non dovrebbe partecipare alnonostante la classifica al momento le sia favorevole. Nella giornata di oggi si parla dell'ipotesi di ricorso da parte del patron del Napoli verso la Fifa per evitare la partecipazione alla competizione della Vecchia Signora.che ADL si scaglia contro la Juventus, in particolare nei giorni che precedono la sfida tra le due formazioni.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.