Lo fecero a Napoli con la Juventus, lo stanno facendo ora ai danni dello stesso Napoli. Come nei più vecchi detti, insomma, ciò che sta succedendo a Napoli ha del curioso: non solo il caso Osimhen, ma anche i problemi di giustizia in casa azzurra, con De Laurentiis indagato proprio per l'affare che ha portato il nigeriano in Italia. Il presidente del Napoli è stato indagato per falso in bilancio legato a plusvalenze fittizie realizzate nel corso di quell'affare.