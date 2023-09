E’ notizia di questo pomeriggio l’iscrizione di Aurelio, presidente del Napoli, nel registro degli indagati, da parte della Procura di Roma, per falso in bilancio. Sotto la lente degli investigatori l’operazione che portò Victoral Napoli.Notizia che non è passata inosservata ai tifosi dellache numerosi hanno commentato sui social tra chi sottolinea la differenza di trattamento con la Juventus, soprattutto nelle tempistiche e chi, invece, adesso teme per Giuntoli.