La notizia é di oggi: la Procura di Roma ha messo Aurelio, presidente del Napoli, sotto indagine per falso in bilancio per l'operazione che ha portato Victorin azzurro. Ma cosa succede con Cristiano, all'epoca dei fatti direttore sportivo del club partenopeo? In questo momento, l'attuale dirigente della Juventus non compare nella lista degli indagati e, in merito, non c'è nessuna comunicazione ufficiale.