Il Mattino in edicola racconta il retroscena sulla giornata dei De Laurentiis. Per il quotidiano, il presidente azzurro è stato in contatto per tutto il giorno con i vertici del pallone (e del governo), dopo aver cercato un filo di logicità al via libera dato dall’Asl di Napoli. Poi si è arreso. "Due volte si è arreso: quando ha fatto partire il Napoli per Torino, sabato. E ieri quando ha detto ai suoi di scendere in campo. Dal Pino e De Siervo non hanno voluto sentir ragioni, sono andati dritti come un treno. Si deve giocare. E poco importa se è una sorta di commedia dell’assurdo".