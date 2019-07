Aurelio De Laurentiis, a Sky Sport, ha parlato anche di Juve e di cori razzisti: "Prime immagini di Sarri alla Juve? No, siamo concentrati sul Napoli. Vi verrebbe il mal di testa per come lavoriamo. Continuo stillicidio di idee, confusione, verità e bugie. Ci sono tanti temi, non solo del mercato. Cori razziali? Nasce tutto dai nostri politici, ci vuole poco per trovare soluzione. Ma chiudono gli occhi e guardano altrove. E' una vita che glielo rimproveriamo. Ma non succede nulla. Nel San Paolo ho sistemato tantissime telecamere, capaci di vedere chi accende un fumogeno, un fuoco, chi spara. O chi fa un coro contro chiunque. Nel nostro abbonamento, o nel biglietto di vendita per singole partite, ci sarà un regolamento per il quale chi viene intercettato, che può perdere l'abbonamento o andare via dallo stadio. Così i cori non ci sarebbero più, se lo facessero tutti. I politici per convenienza lo ignorano".