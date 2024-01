Il presidente del, Aurelio, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, all'uscita dall'assemblea in Lega Serie A, a Milano:SU ZIELINSKI - "E' stato otto anni a Napoli, prima o poi le storie finiscono. Se vuole restare lo abbracciamo, se vuole partire perché il procuratore sente l'odore del denaro, lo convincerà ad andare via dal Napoli. Qui prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all'Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, ma col sorriso":SU MOURINHO - "Non c'entra nulla col Napoli, stava alla Roma. Ora è libero, è un grandissimo allenatore, simpatico e irruento. Amo i portoghesi, ma il suo destino è fuori dall'Italia, non a Napoli",SU OSIMHEN - "Le parole? Lo sapevamo, la trattativa per il rinnovo è stata lunga per quello. Sapevamo sarebbe andato al Real, al PSG o in Premier":