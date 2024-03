Aurelioha annunciato a sorpresa, in un'intervista rilasciata alla Rai, che non intende rifare lo stadio Maradona, ma piuttosto costruirne uno nuovo a Bagnoli. Nonostante le speculazioni riguardanti una possibile ristrutturazione dell'attuale impianto per gli Europei del 2032, De Laurentiis ha ribadito la sua preferenza per una nuova struttura destinata al Napoli. La proposta di una nuova casa per il club è stata nuovamente avanzata, evidenziando un diverso approccio rispetto alle opzioni di riqualificazione. La decisione potrebbe portare a significativi cambiamenti nell'ambito sportivo e urbano della città.- "Non rifarò lo stadio Maradona, ma ne costruirò uno nuovo a Bagnoli".