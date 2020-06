Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Aurelio De Laurentiis sarebbe molto arrabbiato per l'atteggiamento di Milik. Arek lascerà il Napoli, ma potrebbe infatti non abbandonare la Serie A: i suoi agenti nelle scorse settimane hanno aperto alla Juventus, una destinazione molto gradita dal polacco. Tutto questo ha fatto infuriare De Laurentiis, disposto a cederlo, ma non ai rivali bianconeri, per i quali il prezzo non è inferiore ai 40 milioni cash. Scrive CM: "Vuoi partire? Ok, ma non andrai alla Juve a meno che non venga pagata la cifra richiesta. Questa, in soldoni, è la posizione dl numero uno azzurro".