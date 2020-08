La priorità del mercato della Juve è un attaccante e nelle ultime ore Edin Dzeko ha superato Arek Milik nelle preferenze del club bianconero ma il polacco non ha ancora detto sì alla Roma. E la "colpa" sarebbe proprio della Juve. Il Corriere dello Sport conferma la telefonata tra Pirlo e l'attaccante polacco e insinua che la Juve avrebbe chiesto al calciatore di rifiutare le destinazioni proposte in attesa di gennaio quando potrebbe firmare con la Juve per poi trasferirsi a costo zero al termine della prossima stagione. Inutile dire che De Laurentiis sia andato su tutte le furie.



TENSIONE - Ieri c'è stata una riunione tra il presidente azzurro e l'entourage del calciatore con a capo David Pantak, agente del calciatore. Il faccia a faccia viene definito "a tratti molto teso" perché Milik preferirebbe la Juve ma i bianconeri non hanno ancora fatto un'offerta soddisfacente, cosa che invece ha fatto la Roma. ADL avrebbe tuonato, se Milik non accetta i giallorossi può essere lasciato per un anno in tribuna. De Laurentiis non vuole cedere Milik alla Juve che ancora non si è neppure mossa concretamente. C'è tensione, insomma, e se messo alle strette il polacco potrebbe alla fine decidere di firmare con la Roma-