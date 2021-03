4









Dopo la partita contro il Sassuolo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe chiamato ripetutamente il presidente della FIGC Gabriele Gravina per lamentarsi dell'arbitraggio, a suo parere sfavorevole al club partenopeo. A riportare l'indiscrezione è Il Mattino: "Ma le spiegazioni non hanno placato De Laurentiis che ha minacciato in quei momenti, dopo la fine della gara, fuoco e fiamme, chiamando ripetutamente il presidente federale, Gabriele Gravina, per protestare. In queste ore non è escluso che si possa sentire anche con il nuovo presidente dell'Aia, Trentalange". Ad aumentare il nervosismo del patron azzurro ci sarebbe anche il recupero contro la Juventus: "Motivi per non essere sereni ce ne sono. Perché sono queste le stesse ore in cui i vertici del calcio gli sbattono la porta in faccia davanti a una richiesta banale e logica, ovvero attendere l'esito di Juventus-Porto prima di fissare la data di recupero della gara del 4 ottobre tra bianconeri e azzurri".