"Complimenti alcampione e all'seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions. Grazie a Spalletti, allo staff, alla squadra e a tutti quelli che lavorano nel. Un grazie a tutti i nostri tifosi e simpatizzanti ovunque nel mondo". A parlare, su Twitter, è il presidente del Napoli Aurelio, che ha detto la sua sugli esiti del campionato di Serie A concluso quest'oggi con la vittoria del Milan. Da parte sua, forse, anche una frecciatina alla, la "quarta" che i partenopei sono riusciti a staccare di 9 punti. Ecco il suo post: