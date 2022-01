16









La situazione è sotto la lente dell'ASL di Napoli, ma Aurelio De Laurentiis non vuole stare a guardare. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del club azzurro ha chiesto il rinvio della sfida contro la Juve in programma domani all'Allianz Stadium.

DeLa, secondo il quotidiano, è un'autentica furia, tanto da contattare direttamente il dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria di Napoli 1 - lo stesso che nel 2020 bloccò la partenza dei campani per il Piemonte - ma anche Dal Pino e De Siervo, per pretendere il rinvio di tutta la giornata di campionato a causa dei tanti contagi riscontrati negli ultimi giorni tra i calciatori.

La squadra partenopea, intanto, starebbe valutando anche l'ipotesi di raggiungere Torino soltanto nella mattinata di domani, in modo tale da ridurre al minimo la possibilità di avere nuovi positivi in una rosa già in emergenza, a cui ieri sera si è sommato il contagio di Spalletti.