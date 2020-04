Juventus e Napoli non solo si sono sfidate sul campo, ma anche sul mercato. Di rado però, i due club, hanno intavolato trattative per i propri calciatori. L'ultimo grande colpo che ha coinvolto i due club è stato l'approdo in bianconero dell'attaccante Gonzalo Higuain. Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, si è imposto così di non voler fare operazioni con la Juventus. A gennaio ha detto no all'idea Hysaj ai bianconeri gradita a Sarri qualora fosse partito de Sciglio. Insomma non scorre buon sangue tra Juve e Napoli sul campo e anche il mercato non è esente.