La paura era forte. Dopo il focolaio Genoa, e il numero di positivi aumentato anche in casa Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe allertato il suo amico Vincenzo De Luca, governatore della Campania, per ottenere un favore e non partire per Torino. A raccontarlo è il Corriere della Sera, che spiega come Lega e FIGC siano rimaste sulle proprie posizioni, non accogliendo le perplessità degli azzurri. TENSIONE MASSIMA - Per il CorSeea, "il livello di tensione è salito ieri sera all’ora di cena quando il club di De Laurentiis, che già venerdì aveva chiesto invano alla Lega il rinvio della sfida con la Juventus, dopo la positività di Zielinski e di Elmas, non è salito sull’aereo". La posizione della Lega è chiara: il Napoli ha fatto indebite pressioni sull'autorità sanitaria per ottenere il provvedimento o comunque ha interpretato in senso lato la circolare che si limita a intimare ai giocatori entrati in contatto con i contagiati di osservare il periodo di isolamento fiduciario. Dalla Lega obiettano: la disposizione dell'ASL non sovrasta il protocollo FIGC, redatto con il comitato tecnico scientifico e il ministero della Salute. I negativi del gruppo possono giocare.