parla così del caso procuratori: "Ho chiesto alla FIGC di studiare un modo che consenta alla società di avere la procura del calciatore, i procuratori sono un grosso problema. Perché i contratti devono essere di cinque anni e non posso farlo di otto? Dopo i due anni, specialmente se un calciatore ha cambiato agente e quest'ultimo non ha ancora guadagnato, inizia a rompere le palle. Così spinge per la cessione e prendere le commissioni. Mino Raiola, pace all'anima sua, guadagnava 30-50 milioni sulle spalle dei club con le commissioni".