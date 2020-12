Secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbe tornato il sereno tra Aurelio De Laurentiis e Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Per il quotidiano, "tra i due c'è grande feeling. Questa estate, per qualche ora, il presidente Figc è stato anche ospite nel ritiro azzurro a Castel di Sangro, la cittadina dell'Abruzzo dove è cresciuto, che ha portato in serie B e dove ha la sede società di famiglia. Dunque, non stupisce se nei giorni scorsi, quando Gravina ha chiamato De Laurentiis per avere la designazione scritta del Napoli per l'elezione federale, il patron azzurro ha detto un sì scontato".