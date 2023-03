Aureliopresidente del Napoli, intervenuto da Milano dopo l'assemblea di Lega, ha parlato senza mezzi termini: "La Uefa è senza testa, immaginate se avessimo avuto anche la Coppa Italia. Sarebbe stato ridicolo quattro gare così vicine, così com'è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra. Se io faccio le coppe voglio misurarmi con le migliori squadre europee. Se non cambiano la Uefa saremo schiavi di un ministero del calcio e non di un'associazione di imprese vere del calcio.- "Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo".- "Rinnovo? Ma quale rinnovo che ho cinque anni di contratto, ma la volete far finita? Adeguamento? Non bisogna cadere sulla volgarità del denaro".