Sono ore caldissime in casa, dove si sta lavorando per trovare il sostituto di Rudi Garcia per la panchina, con Igor Tudor in pole. Intanto il presidente Aureliosta partecipando a Roma al convegno “La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive”, con attenzione in particolare al fronte stadi e alla situazione economica del calcio italiano. Qui sotto alcune sue dichiarazioni, riprese da Calcio & Finanza.- "Se si vogliono aiutare i club sugli stadi occorre limitare con leggi i veti dei comuni e delle sovrintendenze", le sue parole. "Non si deve diventare ostaggi dei consiglieri comunali che alterino progetti presentati e impongano scelte progettuali anti economiche quando gli stessi comuni non hanno i fondi per la riqualificazione e la manutenzione [...]. Le norme non riescono a debellare il male incurabile del nostro Paese, che sono la burocrazia e l’ingerenza politica". Infine, la chiosa polemica: "Se guardo cinque dei club più importanti in Italia che hanno una situazione debitoria che va dai 500milioni a un miliardo, significa che non funziona questo calcio".