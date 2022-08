. Il presidente del Napoli è intervenuto a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia, spiegando: "Il mondo del calcio è un mondo cieco. Tutti si sono dimenticati del Fair Play Finanziario. Il calcio è passione, ma anche industria. E se è industria non si può dimenticare. Uefa, Fifa e le Leghe dovrebbero operare per noi ed invece noi siamo i feudatari. Non è vero che il Napoli guadagna, ci stiamo leccando le ferite perché abbiamo perso oltre 200 milioni di euro negli ultimi due anni. Il mondo del calcio non sa gestirsi, si fa il teatrino per gli altri".- "Noi come cretini ci prestiamo a giocare circa 50 partite all’anno. I 5 paesi più importanti devono fare un torneo tutto loro. Basta con queste competizioni farlocche come Champions, Europa e Conference League. Bisogna creare una competizione che si giochi durante la settimana tra i top 5 campionati europei. Ero contrario alla Superlega perché c’erano dei privilegiati che invitavano gli altri. Ora si sono inventati la stupidata della Conference League. Le prime 6 squadre dei 5 principali campionati dovrebbero creare un campionato a parte. I giovani ci stanno abbandonando perché il campionato è farlocco e non è più competitivo".