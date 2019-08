Una assenza e poi l'altra. Questa sera a Torino mancheranno alcune individualità nel Napoli, soprattutto fuori dal campo. Come si apprende dai media campani, infatti, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis non sarà in tribuna per assistere a Juve-Napoli. Dopo aver saltato la gara di Firenze, ecco il secondo forfait.



Ma non sarà il solo, come detto. Anche Fernando Llorente, prossimo attaccante del Napoli ed ex Juve non sarFernando Llorente all'Alliaz Stadium. Per lui previste visite mediche a Napoli con firma del contratto.