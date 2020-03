Nessuno può lasciare la città di Napoli. A deciderlo è stato il presidentissimo Aurelio De Laurentiis, che gestisce gli affari di casa azzurri dalla sua residenza romana. Differentemente da quanto accaduto a Juve prima, all'Inter poi, nessun calciatore farà ritorno nella propria terra d'origine: il numero uno dei partenopei sta provando a capire come e quando far ripartire l'attività agonistica. Intanto, non manderà a casa nessuno. Terrà tutti a Napoli, in quarantena e in attesa.