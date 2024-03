Dalle colonne di Libero: "Cita la Juve perché potrebbe qualificarsi a discapito del Napoli. Il presidente avrebbe già preparato un ricorso ufficiale da presentare alla Fifa in caso di mancato accesso diretto per chiedere l’esclusione dei bianconeri. Ricapitolando: per il Mondiale per club De Laurentiis vuole un pass ignorando il sistema di punti che determina le partecipanti mentre per la Superlega (che sta ricevendo solo rifiuti in giro per l’Europa) vuole un sistema di qualificazione aperto («Hanno solo sbagliato a non aprirla a tutti», disse) e basato sul merito sportivo. Lo stesso De Laurentiis che vende le amichevoli estive del suo Napoli in pay-per-view sostiene che «il calcio in tv dev’essere gratis». Il presidente dovrebbe dare una riordinata alle sue idee perché sono spesso buone, ambiziose e genuine. Solo così potranno essere prese sul serio".