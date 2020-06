Siamo a poco più di 24 ore dalla ripresa del calcio italiano. Domani sarà Juve-Milan per la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopodiché toccherà al Napoli che affronterà l'Inter. Ieri De Laurentiis è stato a Castel Volturno. Il presidente del Napoli ha fatto visita alla squadra per incitare i giocatori in vista del delicatissimo impegno di sabato contro i nerazzurri: "Forza ragazzi, passiamo il turno e vinciamo la coppa. Alé!".