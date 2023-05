Ancora Aurelio, stavolta alla CBS. Ecco le sue parole: "Alle fine di maggio 2022 qualche giornalista mi disse 'ma stai vendendo tutti quei giocatori, cosa farai l’anno prossimo' e io risposi 'vinceremo lo scudetto' e molti si misero a ridere. L’anno scorso avevamo alcuni giocatori viziati che non avevano più entusiasmo, per questo c’era bisogno di nuovi volti, mi serviva una squadra che fosse un gruppo, tutti quanti allo stesso livello. SI sbaglia quando si dice 'Compreremo questo grande giocatore' perché quello che serve è una squadra vera e propria. Quando vinceremo la Champions League? Se la Uefa non ci fermerà come hanno fatto quest’anno con il pessimo arbitraggio nelle gare dei quarti di finale potremmo farlo l’anno prossimo".