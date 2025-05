De Laurentiis al TG1: 'Conte? Se uno soffre l'ambiente deve cambiare aria'

De Laurentiis su Conte: le parole

Nuove parole di che ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG1. Il presidente del Napoli è tornato sulla situazione conil possibile addio del tecnico dopo che già ieri, al triplice fischio del match contro il Cagliari, che ha decretato la vittoria dello scudetto, non aveva rassicurato sulla permanenza dell'allenatore.“In un matrimonio nessuno vuole sapere se moglie o merito ti mettono le corna.Chi vivrà, vedrà“, il messaggio di De Laurentiis. Parole assolutamente chiare che evidenziano come la possibilità di un addio di Conte dopo solo una stagione è più che concreta.

De Laurentiis e Conte sono insieme a cena; non però per parlare del futuro ma per festeggiare il compleanno del presidente del Napoli, che compie 76 anni. Nei prossimi giorni poi ci sarà l'incontro tra i due, insieme anche a Giovanni Manna, direttore sportivo del club e da lì sarà presa una strada definitiva.e andarsene dopo la vittoria dello scudetto.