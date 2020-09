Oggi riparte il campionato di Serie A ma è ancora il mercato a farla da padrona sulle prime pagine dei giornali. In casa Juventus ruota ancora tutto attorno ad Arek Milik. L'attaccante del Napoli deve risolvere alcune pendenze con il club azzurro e per questo il suo trasferimento alla Roma è ancora congelato, così come il conseguente trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus. E' questa l'apertura de Il Corriere dello Sport mentre su La Gazzetta dello Sport c'è a tutta pagina un focus sul ritorno della Serie A. Su Marca, in Spagna, spazio al grande ritorno di Gareth Bale al Tottenham.



