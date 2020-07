Parole difficilmente giustificabili quelle pronunciate da Aurelio De Laurentiis, promotore dell’ipotesi playoff per la stagione 2020/21. Stando a quanto riporta Ansa, nell’assemblea di Lega di oggi all’Hotel Hilton di Milano, il presidente del Napoli si sarebbe rivolto in malo modo ad una manager dicendo: “Lei è un’incompetente, vada ad accudire i figli”. Il bersaglio sarebbe la Chied Operating Officer Viola Fabri, che avrebbe evidenziato mancati adempimenti del Napoli nei confronti di un giocatore. Fonti vicine a De Laurentiis fanno sapere che “il presidente non ricorda l’episodio e non ricorda di aver offeso nessuno”.