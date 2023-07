Attacco diretto dia Cristiano, con una battuta il cui destinatario era sì sottointeso, ma molto ben definibile. Come si può vedere nel video di seguito, ripreso durante la presentazione delle nuove maglie della squadra campione d'Italia. Il presidente partenopeo parla con la dirigente di Ebay Alice Acciarri.De Laurentiis ha poi aggiunto, sempre parlando die delle sue prime dichiarazioni da dirigente bianconero: "Non me l'aspettavo proprio, mi ha colto proprio di sorpresa, se me ne fossi accorto me ne sarei liberato prima".