Aurelio De Laurentiis non ha perso tempo. Nei momenti in cui Maurizio Sarri veniva presentato a nuovo allenatore della Juventus, nella sua prima conferenza stampa ufficiale in bianconero, il presidente del Napoli è tornato ad attaccarlo, ai microfoni di Sport Mediaset:



SARRI VS ANCELOTTI - "La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un'aziendalista. Sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo".



STILE JUVE - "Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra".