Aurelio De Laurentiis ha attaccato la Juve negli scorsi giorni, pur senza fare nomi: ​"Una cosa è certa - le parole del patron azzurro -, che non faremo una campagna di saldi perché mi sembra di avere in giro per aria degli avvoltoi che stanno aspettando di colpire in picchiata". Ogni riferimento ai bianconeri nell'affare Milik è assolutamente voluto. LA DIFESA DI ZAZZARONI - Una posizione, quella del presidente azzurro, contestata dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, solitamente mai morbido col club bianconero: "Conosco allenatori che trascorrevano o ancora trascorrono intere ore al telefono con giocatori di altri club sperando di sedurli, uno di questi allena una Nazionale, un altro una big milanese", scrive nel suo editoriale per Il Corriere dello Sport. "Nei giorni scorsi De Laurentiis - senza fare nomi: così fan tutti - ha attaccato gli avvoltoi avvertendoli che non otterranno ciò che vogliono o ai prezzi che vogliono. L'accipitriforme, insomma il rapace al quale si riferisce, ha le sembianze di Fabio Paratici [...] la pratica sarà irregolare ma logica e inevitabile: se pongo un giocatore tra i miei obiettivi è naturale che prima di muovermi con la sua società gli chieda se è favorevole al trasferimento [...] un calcio impunito che si ingegna di continuo per aggirare le norme può migliorare soprattutto attraverso la riscrittura del regolamento, una rigida applicazione delle sanzioni e la cancellazione di quegli articoli di pura ipocrisia che ne complicano il rispetto".