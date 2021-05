Aurelio De Laurentiis si fa sentire. Il presidente del Napoli ha parlato in Portogallo a Maisfutebol della panchina azzurra: “Conceição? È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già trovato e lo annunceremo tra una settimana. Mendes è un vero amico, ha proposto 3-4 allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceição”.