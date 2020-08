12









Aurelio De Laurentiis non le manda mai a dire. Il presidente del Napoli, intervenuto nel corso della conferenza stampa che ha aperto la stagione 2020/2021 dei partenopei, da Castel di Sangro, ha lanciato diverse frecciate. Obiettivi la Uefa, Ceferin e...Orsato. De Laurentiis ha nuovamente ricordato, citandolo indirettamente, l’arbitraggio del fischietto di Schio della partita tra Inter e Juve del 2018, decisa da un gol nel finale di Higuain ma condizionata, secondo il patron azzurro e tanti tifosi del Napoli, dalla mancata espulsione di Pjanic per un fallo su Rafinha. Un ‘errore’ mai dimenticato, premiato dalla Uefa con l’assegnazione della finale di Champions League.

LA FRECCIATA - Interpellato dai giornalisti presenti sulle novità del mondo arbitrale, De Laurentiis ha così risposto: “Cosa mi aspetto dal mondo arbitrale? Anche se sbagliano poi gli danno da arbitrare la finale di Champions League…Di cosa stiamo parlando? Lei la risposta alla sua domanda ce l'ha da solo”. Il riferimento è palese: Orsato è stato premiato con l’assegnazione della finale di Champions tra PSG e Bayern. Una decisione che evidentemente non è piaciuta a De Laurentiis, che ancora parla di errori in quella partita tra Inter e Juve, che probabilmente fatica a dimenticare...