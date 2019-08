De Laurentiis vuole Mauro Icardi, ma aspetta e con lui anche la Juventus. La proposta del Napoli è già arrivata: il cartellino di Milik e 20 milioni per il numero 9 dell'Inter. Ma l'affare non sembra proprio semplice. E, come spiega Il Roma, De Laurentiis ha confidato agli amici le volontà di Icardi: "Continua ad accettare le avances del Napoli, ma senza mai dire sì. E neanche forse. Arrivano solo “no”, perché l’argentino ha fatto sapere di essere promesso sposo della Juventus. Ma quando? Paratici non riesce a cedere nessuno. Né Higuain, né Mandzukic, nessuno dei centrocampisti: Emre Can o Matuidi. Non c’è posto in rosa e non ci sono i soldi. E addirittura Icardi, pur di aspettare la Juve, si è detto disposto a rimanere fermo un anno. «Questo è matto», avrebbe detto De Laurentiis agli amici".