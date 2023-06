Durante la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del tema Superlega.'Non per pensarla come Agnelli, a cui dissi che la Superlega è una cosa sbagliata, ma questa Champions è sbagliata. Così come l’Europa League e la Conference League. Ma la UEFA ha bisogno di attestati continui per essere rieletti. Io non posso modificare da solo ciò che si è incrostato nel sistema'.