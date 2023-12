Come racconta Tuttosport nell'edizione odierna, il problema non è la mancanza di risposta da parte della Juventus (o di altri club) alle accuse, che sono, del resto, molto generiche. La vera questione risiede nel "sistema calcio", composto dalla Federazione e dalle Leghe, che non tutela la credibilità e l'integrità di se stesso di fronte a dichiarazioni gravi e strategicamente vaghe.Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli,. Queste dichiarazioni minacciano la credibilità del sistema calcio e sono particolarmente dannose. Tuttavia,Le dichiarazioni di De Laurentiis e di altri tesserati danneggiano la credibilità del sistema e mettono in discussione l'integrità delle competizioni calcistiche. In altri contesti sportivi, come la Formula 1, la Nba o la Nfl, simili accuse porterebbero a squalifiche immediate e a sanzioni gravi. La credibilità del sistema calcio è essenziale per preservare l'interesse dei tifosi e garantire il successo dello sport.Le istituzioni calcistiche dovrebbero agire tempestivamente contro le accuse infondate e lesive formulate dai tesserati, al fine di preservare l'onorabilità del sistema., anche perché rispondere a tesserati senza autorizzazione potrebbe comportare conseguenze legali. Il tecnico della Juventus, Max Allegri, ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sul lavoro e sui risultati anziché rispondere a commenti negativi. La risposta, secondo Allegri, è nel fare, lavorare duramente e cercare di ottenere risultati positivi, piuttosto che perdere tempo a commentare dichiarazioni infondate.