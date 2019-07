Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, facendo anche un paragone con la Juventus: "Mi sono sempre chiesto perchè la Juventus debba fare 35mila abbonati e noi dobbiamo sempre fare sui 5/6 mila. Ho deciso di cambiare tutto. Diamo la possibilità di prestare l'abbonamento per cinque volte, abbassiamo i prezzi e vediamo se tale politica ci porterà ad aumentare le tessere vendute. Le Universiadi hanno permesso un abbellimento esteriore, ora però ci sarà da lavorare per dotare il San Paolo di quei servizi che in uno stadio nuovo non possono mancare. Lo stadio mi piace. Sono disposto ad investire un milione e mezzo per togliere la pista di atletica e metterla in un'altra parte. Il Comune mi dia un terreno. Dal punto di vista immobiliare il Comune di Napoli non sa quello che ha".