De Laurentiis a Sky: 'Conte non sbaglia. Che caos in Lega, Gravina inaffondabile'

Le parole di De Laurentiis a Sky

Il presidente del Napoliha parlato ai microfoni di Sky, confermando l'acquisto dal Bologna di Sam Beukema e dicendo la sua anche su altri temi di attualità: "Dopo Lucca, un gigante alto 2 metri, arriverà anche Beukema che ha passato le visite mediche. Sono state delle trattative rapide, quando uno desidera un determinato giocatore arriva dritto alla meta senza tempo da perdere".- "Antonio ha una squadra composta da un giusto mix tra calciatori d'esperienza e di chi necessita di cimentarsi in partite europee, è bene mischiarsi in un contesto che non sia così perfetto ma perfettibile. Conte è uno che non sbaglia, i calciatori sanno che lui può tirare fuori il meglio da loro".

- "Mi ha ben impressionato per la sua grandissima serietà e professionalità, è uno che guarda dritto al futuro e sa perfettamente che, quando entrerà in campo, farà la differenza lì in mezzo. Il mio più grande acquisto? Sono contento di tutti gli acquisti che ho fatto, Manna è un grande direttore sportivo conoscitore di calciatori".- "Il calcio è indebitato, non solo in Italia. C'è qualcosa che non funziona, sono troppe 20 squadre in Serie A. In Lega vedo grande confusione, durante i momenti clou decisionali mancano i proprietari e questo è un problema che andrebbe risolto. Sono sempre stato contrario ai fondi perché sono di passaggio e puntano a far guadagnare i loro azionisti".- "Gravina è inaffondabile, c'è molto da fare ma lui sa lavorare bene. Se il Governo ascoltasse di più le richieste dei presidenti di club e della Federcalcio, si andrebbe dritti a un successo maggiore con meno indebitamento, una cosa che mi mette molta paura".