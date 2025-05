De Laurentiis a Radio Crc: 'Conte? Tranquilli, ha tre anni di contratto'

De Laurentiis sul futuro di Conte

Il presidente del Napoli Aurelioha parlato ai microfoni di Radioieri dopo la vittoria dello Scudetto dei partenopei. Tra le altre ha parlato di Antonioe del suo futuro su cui si fanno sempre più insistenti i rumors che lo accostano alla Juventus . Le sue parole:"Conte? State sereni, è un grandissimo allenatore e un uomo straordinario, che mi meraviglia sempre di più. Questa mattina andrà probabilmente a fare una preghiera per il piccolo Daniele e questo mi ha riempito di gioia. Non mettiamo carne a cuocere: ha un contratto di tre anni. Martedì andremo dal Papa, non ho voluto dirlo prima ai ragazzi".





