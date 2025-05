De Laurentiis a Conte: 'Ti auguro di continuare a ottenere successi'. Parole di addio?

Il messaggio di De Laurentiis a Conte

Ildopo la festa in città si è ritrovato a cena per continuare i festeggiamenti e ha preso parola il presidenteche ha tenuto un lungo discorso dove ha parlato anche di Antonio Conte con parole che sembrano somigliare a quelle di un addio. De Laurentiis ha elogiato il tecnico per il lavoro svolto: "Anche se a un certo punto si è trovato senza una stella come Kvaratskhelia, Antonio Conte è riuscito attraverso tanti incidenti e tanti infortuni a fare di necessità virtù utilizzando non uno ma 4-5 moduli diversi dimostrando che gli schemi non servono a niente, serve solo un grande esperto di calcio. Ci ha portato fino in fondo e ci ha fatto vincere il secondo scudetto in tre anni. Un applauso, grazie, grazie grazie".



Le parole di Conte alla cena scudetto

Poi, il presidente del Napoli ha aggiunto: "Mi auguro che Conte nella sua vita professionale continui ad ottenere successi. E' un uomo che merita rispetto e successo. Vive con impegno la quotidianità. Grazie Antonio".Anche Conte ha parlato durante la cena tornando su quanto fatto in questa stagione: "Quello che voglio dire è innanzitutto grazie ai ragazzi e alla squadra che sono veramente i protagonisti di questa vittoria. Ho avuto la fortuna di lavorare con ragazzi seri, professionisti. Siamo stati bravi nel superare le difficoltà e fare qualcosa di straordinario. Se la piazza ha vinto due scudetti in tre anni significa che il presidente è un vincente, vanno fatti i complimenti a tutti".