Per tutta l'estateè stato al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Barcellona. Il centrocampista olandese è stato più volte accostato anche alla Juventus, ma sembra che - dopo essere stato vicino al Manchester United - possa ora andare al Chelsea: come riferisce Sport, i blues sarebbero pronti a offrire 80 milioni di euro ai blaugrana per portarlo a Londra.