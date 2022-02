1









Un gioiello. Difficile definire in altro modo il gol di Frenkie de Jong al 13’ della sfida di Europa League tra il Napoli e il Barcellona. Tiro a giro dalla distanza, in faccia a chi del “tiraggir” ne ha fatto un marchio, Lorenzo Insigne. Per questo, sui social si è scatenata l’ironia degli utenti. Tra i tanti messaggi, numerosissimi sono i tifosi della Juventus che sognano di vedere il centrocampista olandese a Torino, riunito all’amico de Ligt.



Sfoglia la gallery per leggere i messaggi dei tifosi