Non solo Busquets. All'interno del Barcellona, anche Frenkie De Jong si è espresso sul caso Arthur, definitivamente in rotta col club catalano (emblematico il mancato rientro dalle vacanze) e prossimo al passaggio alla Juventus. Così ha parlato De Jong al giornale spagnolo Sport: "È una situazione triste e difficile per tutti, per il club, per lo stesso Arthur, per lo spogliatoio. Non conosco i dettagli del perché sia ​​arrivato a questo punto, quindi è difficile per me dare un'opinione". Arthur potrebbe addirittura discutere col Barça la rescissione anzitempo del contratto.