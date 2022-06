Il futuro di Frenkie de Jong - centrocampista olandese del Barcellona accostato anche alla Juventus - è ancora in bilico. In questo momento, però, la squadra che sembra maggiormente intenzionata a fare una mossa non è la Juventus ma Manchester United, allenato da chi de Jong lo conosce bene, Erik ten Hag. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky Sport, i Red Devils ha aperto colloqui diretti con il Barcellona per de Jong, il cui prezzo è fissato intorno agli 85 milioni di euro.