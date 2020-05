Frenkie de Jong alla Juventus? La voce di Sport, giornale catalano, è stata smentita dall'agente del calciatore Ali Dursun che ha parlato al Telegraaf, smentendo l'idea di uno scambio tra Juventus e Barcellona che comprendesse anche il suo assistito: "De Jong alla Juve? Non avrebbe senso, non sono voci reali. Frankie è felice al Barcellona e il Barça è felicissimo di lui, del suo rendimento". Niente De Jong per la Juve, quindi, mentre restano vivi i nomi di Vidal, Rakitic e soprattutto Arthur, pallino di Sarri e Paratici.